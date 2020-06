Foglar fordert „grundlegende Kurskorrektur der EU“

Foglar kritisierte, dass Gewerkschaften und Sozialpartner von den EU-Spitzen nicht gehört werden. Als „Wertschätzung“ bezeichnete er das Kommen von Bundeskanzler Werner Faymann und seine Rede. „ Faymann war einer der wenigen Regierungschefs, der unsere Forderungen für Wachstum, für die Einführung der Finanztransaktionssteuer und für das europäische Sozialmodell unterstützt hat.“ Mehr Europa – und darüber herrschte Konsens unter den Diskutanten – bedeutet künftig auch Abgabe von nationaler Souveränität an Brüssel. Dieser Prozess müsse aber behutsam vor sich gehen. „Fairness und Gerechtigkeit dürfen dabei nicht zu kurz kommen“, sagte Faymann. „ Europa ist nicht nur eine Wettbewerbszone.“ Neben dem Bundeskanzler, der auch die neue Architektur Europas erklärte ( siehe Artikel oben ) und Foglar diskutierten Nicolas Schmit, Luxemburgs Minister für Arbeit, Beschäftigung und Einwanderung, Siemens-Vorstandsmitglied Eveline Steinberger-Kern und Madeleine Mahovsky, Kabinettschefin von Währungskommissar Olli Rehn. Entschieden wies Mahovsky den Titel der Veranstaltung zurück: „Es geht um Sparen und Wachsen, wir brauchen beides.“ Für Steinberger-Kern setzt „Wachsen auch Innovation und Kreativität“ voraus. Schmit betonte, dass „Wachstum ein Instrument der Konsolidierung ist“. Es brauche ein „neues Verständnis für Sparen und Wachsen“. Der Luxemburger appellierte an die EU-Granden, die Probleme in den Griff zu bekommen: „Die Lage ist extrem ernst.“ In der Debatte im vollen Gewerkschaftssaal ging es auch um den „demokratische Unterbau“ für den Souveränitätstransfer. Bisher fehle dieser. Das EU-Parlament müsse gestärkt, die EU-Spitze demokratisch gewählt und kontrolliert werden.