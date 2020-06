Ferienstart: 36 Grad und „Alarmstufe Gelb“

Als Nadelöhr des Sommers könnte sich aber der Gegenverkehrsbereich auf der Pack erweisen. Hier wird dem Rückreiseverkehr auf der Südautobahn (A2) zwischen Packsattel und Wolfsberg Nord nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Eine Härteprobe wird auch die weiterhin umstrittene Rettungsgasse sein, die noch immer von manchen – auch Einheimischen – als „Schnellstraße“ verwendet wird. Deren Missachtung wird nun vereinzelt bestraft, dies kann bis zu 2180 Euro kosten. In Wien etwa mussten laut Verkehrspolizei bisher rund drei Dutzend Lenker zahlen. Im Sommer will man verstärkt darauf schauen.

Wer im Sommer mit der Familie auf Reisen geht, sollte auch für die Kinder den seit Mitte Juni vorgeschriebenen Kinderpass mitnehmen. Trotz Befürchtungen im Vorfeld verläuft dies bisher reibungslos. Laut einem Sprecher des Flughafens Schwechat musste noch kein einziger Fluggast deshalb in Wien zurückgelassen werden.

In die großen Ferien starten am Freitag jedenfalls nicht nur die Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Auch in Tschechien und der Slowakei beginnen die Ferien. Dementsprechend wird vor allem im Osten des Landes viel Verkehr sein. Wichtig für die Staugefahr sind aber auch die Ferientermine in Deutschland, vor allem jene in Nordrhein-Westfalen und Bayern, die jeweils mehr Einwohner haben als ganz Österreich. Das Ruhrgebiet startet am 7. Juli und Bayern folgt dann am letzten Juliwochenende. An diesen Tagen sollte man vor allem die Tauernstrecke meiden – so weit das möglich ist.