Wo sich Europas Rechte nicht einig sind

Doch viele scheinbare Gemeinsamkeiten entpuppen sich bei näherem Hinschauen als Reibungspunkte, erklären die Politologen Reinhard Heinisch und Anton Pelinka.

Migration

Von „Anti-Migrationskräften“ spricht Viktor Orbán gerne, wenn er seine rechtspopulistischen Freunde meint. Und ja, sie sind durchwegs gegen die von ihnen befürchtete „Massenmigration“. Doch die angedachte Migrationspolitik der betreffenden Parteien unterscheidet sich in grundlegenden Punkten: So fordert Italiens Regierung seit Langem Solidarität der Mitgliedstaaten, was die Flüchtlingsverteilung angeht. Doch verpflichtende Quoten sind für viele der anderen – allen voran Viktor Orbán – ein absolutes Tabu.

Russland-Beziehungen

Zwar zieht es skandinavische Rechtspopulisten (Die Finnen, Dänische Volkspartei) in Richtung Salvinis Allianz, aber die Russland-Verbindungen von FPÖ, AfD und Lega sind ihnen ein Dorn im Auge. Je nachdem, ob diese Moskau-Affinität in ihren Heimatländern noch stärker thematisiert wird, könnte das zu einer Distanz von der Rechtsallianz führen, glaubt Politologe Heinisch.

Nationalsozialismus

Eine rote Linie sei auch für viele die zu unklare Abgrenzung zum Nationalsozialismus. Auch hier sind die Skandinavier vorsichtig. Vor allem aber in Polen würde keine Partei, auch die nationalkonservative PiS, die mit Orbán enge Verbindungen pflegt, an Nationalsozialismus oder Antisemitismus anstreifen wollen.

"Wir zuerst"

Die Idee, auf das eigene Heimatland und die jeweilige Bevölkerung zu setzen, mag bei nationalen Parlamentswahlen funktionieren, doch diese Grundlage verbaut bei genauerem Hinsehen gleichzeitig Kooperationsmöglichkeiten auf europäischer Ebene.

Viele Punkte der Fidesz-Politik kritisieren deutsche Politik direkt. Gleichzeitig verbannt eine „wir zuerst“-Wirtschaftspolitik Produkte anderer EU-Staaten in weiterer Folge aus den Supermärkten. Ein einschlägiges Beispiel für dieses Problem ist die Indexierung der österreichischen Familienbeihilfe für Kinder im Ausland, die die Regierung unter starkem Druck der FPÖ beschlossen hat. Die Anpassung der Zahlungen an die Kaufkraft im jeweiligen Land trifft viele in Österreich lebende Ungarn oder Polen. Das Thema wird bei freundschaftlichen Treffen allerdings vor Medien ausgespart oder freundlich umgangen.

Auch die österreichischen Pässe, die die FPÖ für Südtiroler fordert, können einem Salvini nicht gefallen.

Führungsperson