Rechts-Populisten europaweit im Aufwind

Insgesamt sitzen Rechtspopulisten bereits in jedem dritten EU-Mitgliedsland zumindest mit an der Macht. In Österreich ist die FPÖ der kleine Koalitionspartner der ÖVP. In der Slowakei, in Bulgarien, in Litauen, (noch vor der neuen Regierungsbildung) in Finnland und seit Kurzem auch in Estland regieren sie ebenfalls mit.

Rechtspopulisten sitzen zudem in den Nicht-EU-Mitgliedern Schweiz und Norwegen mit am Regierungstisch.

Wie Ungarns Premier Viktor Orban, der offen die „illiberale Demokratie“ predigt, neigten alle rechtspopulistischen Parteien zum Anti-Liberalen und damit auch zum Autoritären, führt Politologe Johansson Heinö aus. „Und heute hat dieser autoritäre Populismus in Europa etwa eben so viele Anhänger wie die Sozialdemokratie.“

Studien haben ergeben: Viele Wähler rechtspopulistischer Parteien eint wirtschaftlicher Pessimismus. Sie erleben sich als benachteiligt, sie fürchten ihren Abstieg. Sie schätzen aber auch – teils irregeführt von Fake News – die Lage völlig falsch ein.

So liegt die Arbeitslosenrate in Deutschland bei 5 Prozent. Von AfD-Wählern aber wird sie auf 15 Prozent geschätzt. Jede Menge Bürgersorgen also, die AfD-Politiker mit leicht Fakten mildern könnten. Stattdessen werden nach dem Erfolgsrezept aller Populisten „Sündenböcke“ präsentiert.