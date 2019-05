FPÖ warnt nach ÖVP-Vorstoß vor neuem EU-Vertrag

Tiroler LH Plattter dafür

Unterstützung für die Forderung auch von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) nach einer Neuverhandlung des EU-Vertrages kommt von Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP). Er sei ein "deutlicher Befürworter" dieser Initiative, so Platter gegenüber der APA am Sonntag. "Für die Nationalstaaten und Regionen braucht es mehr Spielraum", meinte der Landeshauptmann.

Ein neuer EU-Vertrag sei notwendig, um die "Menschen wieder näher an die EU zu bringen". "Die Menschen wenden sich immer mehr von der EU ab, weil man sich in jedes Detail einmischt", sagte der Tiroler Landeschef. Die Europäische Union müsse sich in Zukunft "um die großen Linien kümmern", erklärte Platter, seines Zeichens auch Leiter der österreichischen Delegation im europäischen Ausschuss der Regionen. Dazu zählte er etwa die Sicherung der Außengrenzen und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik.