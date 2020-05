Das Heer schützt die Erdölpipelines

Die Luftstreitkräfte führen Luftaufklärung durch und bringen im Anlassfall Spezialkräfte in den Brennpunkt. Und nur die Miliz ist in der Lage, die notwendige Zahl von Soldaten am Boden über einen längeren Zeitraum bereitzustellen. Aus den Berechnungen leitet sich unter anderem die Forderung ab, dass das Bundesheer einen Gesamtrahmen von 55.00 Mann haben muss. Etwa 3000 sensible Schutzobjekte gibt es in Österreich.



Die notwendigen Hintergrundinformationen liefern hochrangige Energiemanager mit Referaten. So stand zuletzt etwa der Vorstand der Energie-Control Austria (E-Control), Walter Boltz, ebenso für Auskünfte zur Verfügung wie Johann Grünberger, Vorstandsdirektor der Oberösterreichischen Ferngas (OÖFG).



Während der vergangenen Woche war die Sicherheit der Erdölversorgung militärischer Planungsschwerpunkt. Bei früheren Aktivitäten gab es schon Schwerpunkte für die Sicherheit der Gas-Infrastruktur und die Stromversorgung. Aber auch ohne Atomkraftwerk gehört in Österreich die nukleare Sicherheitskontrolle zum militärischen Sicherheitsprogramm.