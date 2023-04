"Moskau am Mittelmeer"

In Zypern gibt es eine große russische Diaspora. Insbesondere in Limassol an der Südküste der Mittelmeerinsel haben sich zahlreiche reiche Russen angesiedelt, die Stadt ist deswegen auch als "Moskau am Mittelmeer" bekannt. Die Sanktionen Großbritanniens und der USA richten sich unter anderem gegen das Umfeld der russischen Oligarchen Roman Abramowitsch und Alischer Usmanow.