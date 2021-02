Zwischen Fanaten und Rechten: Katalonien wählt neue Regierung

Beide haben sich für die Unabhängigkeit ihrer Region im Nordosten der iberischen Halbinsel eingesetzt. Mit ihrer Führung sind immer mehr katalanische Flaggen mit vier roten Streifen auf gelbem Untergrund an den Balkonen aufgetaucht. Und mit ihrer Abstrafung hat sich die Wahrnehmung des spanischen Staates in vielen Köpfen weiter verschlechtert. In Katalonien treffen zwei Ansichten aufeinander, die gefüttert von selektiver Geschichtserzählung, Medienaufmerksamkeit und politischen Streitigkeiten kaum mehr versöhnbar scheinen.

„Ich bin mit der Geschichte aufgewachsen, dass Katalonien ein eigenständiger Staat war, der von Spanien erobert wurde“, erzählt der 24-jährige Oscar Bellera, während er die Avenida Diagonal in Barcelona entlanggeht. Im Referendum 2017 hat er für die Unabhängigkeit Kataloniens gestimmt. „Aber ich dachte, das ist alles nur symbolisch. Als die wirklich alle Gesetze ignorierten und die Unabhängigkeit erklärten, ging mir das zu weit.“