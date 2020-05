Warum Trump Hongkongs letzte Hoffnung ist

Tumulte im Parlament, Massenproteste auf den Straßen – allein am Mittwoch 360 Festnahmen. Hongkong steuert auf eine Gewaltwelle zu, die die Eskalationen des vergangenen Jahres in den Schatten stellen könnte. Grund dafür ist das am Donnerstag vom chinesischen Volkskongress beschlossene Sicherheitsgesetz, das ab September in Kraft treten soll. Mit dem Gesetz umgeht Peking Hongkongs Parlament und richtet sich gegen Aktivitäten, die von China als „subversiv oder separatistisch“ angesehen werden. Für größten Unmut unter den Hongkongern sorgt die Möglichkeit eines Einsatzes chinesischer Sicherheitskräfte, „wenn es notwendig“ wird.