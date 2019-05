„Zusammen“ gegen Europas Westen

Der 50-jährige Ex-Banker sieht innerhalb Europas seine aktuelle Rolle als die des „Boxers“, der die „Deckung hochhält“. Der Gegner im Ring wird nicht direkt genannt, doch gebe es einige Staaten, „die die Interessen der EU deutlich stimulierten“. Gemeint sind Deutschland und Frankreich. Aufseiten Polens im Fight gegen „Kerneuropa“ wirken die drei weiteren Mitglieder der Visegrad-Gruppe ( Ungarn, Tschechien, die Slowakei). Sie wurde 1991 als loser Verbund gegründet. Beim Beitrittstermin im Mai 2004 schien die liberale Demokratie die einzige Option zu sein. Dies hat sich gewandelt, unter anderem wegen der Flüchtlingskrise.

Polen als größtes Land gibt dabei den missionarischen Ton an, die kleineren drei „haben einen deutlicheren Hang zur Pragmatik. Dies zeigt sich zum einen bei ihrer Annäherung an Russland, wo Warschau nicht mitzieht. Zum anderen gelten Tschechien und Slowakei als umgänglichere Partner. Der ehemalige Liberale Viktor Orban konnte lange den Rechtsstaat und die Medienfreiheit am weitesten beschneiden, wohl auch weil er in Brüssel selbst charmanter auftrat als seine polnischen Kollegen.

Heute hätte Ungarn keine Chance mehr, in die EU aufgenommen zu werden. Auch liegt die Zustimmung in Ungarn zur EU nach Umfragen nur bei 60 Prozent. In Polen feiert sie jüngst den Rekordwert von 91 Prozent – daran haben sich die rechten Politiker zu orientieren; selbst wenn die Fraktion der EU-Skeptiker bei den Wahlen Aufwind bekommen sollte.

J. Mattern, Warschau