Plagiatsvorwurf: Zukunftshoffnung der SPD auf dem Prüfstand

Nah dran an den Menschen

Jene, die es gut mit ihr meinen, sehen das positiv: Sie ist eine Kümmerin, viel draußen unterwegs, mit simplen Botschaften für einfache Leute. So fand sie auch als Ministerin für sperrige Verordnungen oft blumige Namen, wie etwa für das „Gute-Kita-Gesetz“.

Mehr Kreativität wird gefragt sein, wenn die Uni Giffey doch als Plagiatorin überführt. Und sie vom Ministerinnenjob zurücktritt, aber als Kandidatin fürs Rathaus weitermachen will. So hat sie es via Zeit angekündigt („Ich trete an, egal was passiert“). Dann müssen ihr ganz andere Kunststücke gelingen.