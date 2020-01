Ziviler Ungehorsam: Die Klimajugend verschärft den Ton

Die Bewegung „ Fridays for Future“ fängt in Österreich damit an, die größten „Klimasünder“ nun konkreter beim Namen zu nennen. Neben Politikern sind das in erster Linie große Unternehmen. So versammelten sich Ende November rund 100 junge Aktivisten vor der OMV-Zentrale in Wien. Die Botschaft an die rund 20.000 OMV-Mitarbeiter: „Ihr verdient einen grünen Job.“

Auch die Klimaziele der neuen türkis-grünen Regierung sind dem österreichischen Ableger der einst in Schweden gestarteten Schülerbewegung zu lasch. Mit einer Ökologisierung des Steuersystems ab 2022 könne das Ziel – die Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit – nicht eingehalten werden, heißt es.

Allerdings steht nun eben nicht mehr nur die Politik im Fokus der jungen Klima-Aktivisten – sondern auch Firmen.