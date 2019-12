Tweet gegen Großeltern: Fridays for Future kassiert Shitstorm

Ein Tweet, der nicht gut gealtert ist: "Warum reden uns die Großeltern eigentlich immer noch jedes Jahr rein? Die sind doch eh bald nicht mehr dabei."

Mit diesem Kommentar hat der deutsche Ableger von "Fridays For Future" kurz vor Weihnachten das Klima auf Twitter ordentlich vergiftet. Auch wenn die Betreiber des Kanals den Tweet später als Satire bezeichneten und sich am Montagnachmittag in einem weiteren Statement entschuldigten: Der Image-Schaden für die jungen Klimaaktivisten war längst angerichtet.