"Die Wut ist groß": Fridays for Future starten Jugendrat

Am 6. Jänner sollen sich um 5 Minuten vor 12 bis zu 1.400 Schülerinnen und Schüler in der Wiener Marx-Halle zusammenkommen, um Forderungen an die Politik zu formulieren.

Tausende Fragebögen

Seit zwei Monaten ist ein Team von 15 bis 20 Leuten dabei, diesen Jugendrat vorzubereiten. Tausende Fragebögen werden in Eigenregie an Wiener Schulen verteilt, um ein Stimmungsbild einzuholen, weil es weder seitens der Bildungsdirektion Wien noch seitens des Bildungsministeriums Unterstützung gebe.

Aus den Ergebnissen dieser Umfrage sollen dann Forderungen abgeleitet werden, über die der Jugendrat zu Dreikönig abstimmen soll.

Thematisch beschränkt man sich in den Fragebögen nicht nur auf Klimaschutz. Auch Bildungs- und Sozialpolitik sind Themen für die Protestbewegung, wenn auch immer unter Rückgriff auf die Klimaagenda. So finden sich auch kostenlose öffentliche Verkehrsmittel in Wien, ein Verbot von Inlandsflügen und die Einführung von Klimabildung als Schulfach im Fragenkatalog wieder.

Ungehört

Die ersten Tendenzen der Umfrage, über die Fridays for Future am Donnerstag informierte, belegen die Frustration der Jugend. So fühlten sich über 90 Prozent nicht ausreichend politisch repräsentiert. "Unglaublich absurd", meint Schilling: "Die Jugendlichen haben das Gefühl, dass niemand ihre Stimme hört", die Resignation sei groß.

Doch auch, wenn die Zeit für den Klimaschutz davonläuft: "Wir sind viele und wir werden aufstehen, bis Schüler die Macht haben, ihr eigenes Leben zu bestimmen", kündigt die 18-jährige Amina Guggenbichler an.

Aber was, wenn auch diese Forderungen wieder ohne handfeste Konsequenzen verhallen?