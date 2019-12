Viel Kritik: "Klimakonferenz der Schande" hat ein Ende

Nach harten und langen Verhandlungen ist die 25. UNO-Klimakonferenz in Madrid mit Minimalbeschlüssen zu Ende gegangen. Trotz der weltweiten Klimaproteste haben die rund 200 Staaten keine Fortschritte erzielt. Die Abschlusserklärung blieb trotz einer zweitägigen Verlängerung des Treffens am Sonntag vage. Kernpunkte wurden vertagt oder in wenig belastbare Bekundungen gegossen, die Verhandler einigten sich nur auf Minimalbeschlüsse.