Riesenhype um Greta Thunberg vor Klimademo in Madrid

Mit einer Großkundgebung im Zentrum der Stadt wollten Thunberg und Hunderttausende Demonstranten am Freitagabend für mehr Klimaschutz protestieren und somit Druck auf die Teilnehmer der Klimakonferenz ausüben. Der Protestmarsch startet um 18.00 Uhr. Von einer Bühne aus sollen am Ende neben Thunberg auch der spanische Schauspieler Javier Bardem („Eat Pray Love“) und die brasilianische Umweltaktivistin Sônia Guajajara zu den Demonstranten sprechen. Die Klimakonferenz geht noch bis mindestens zum 13. Dezember.

Real Madrid unterstützt Klimagipfel

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid gibt sich umweltbewusst und spielt am Samstag die Partie gegen Espanyol Barcelona in Grün statt im für Heimspiele üblichen weißen Trikot. Mit der Initiative wollen die „Königlichen“ ihre Unterstützung für die Weltklimakonferenz kundtun, die noch bis zum 13. Dezember in Madrid stattfindet, wie der Club mitteilte.

Schon seit Tagen prangt an der Fassade des berühmten Bernabeu-Stadions ein riesiges Plakat, mit dem auf den UNO-Gipfel aufmerksam gemacht wird. Es soll nach Club-Angaben bis zum Ende der Konferenz, bei der über Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung diskutiert wird, hängen bleiben.

In der spanischen Meisterschaft ist Real hinter Erzfeind FC Barcelona Zweiter, wie die Katalanen steht man bei 31 Punkten. Barca trifft am Samstag ebenfalls zu Hause auf Mallorca.