Letzter Tag: Stillstand bei Klimagipfel in Madrid

Wie dramatisch die Zahl ist, zeigt ein Blick in den letzten großen Bericht des Weltklimarates IPCC: Laut diesem besteht eine 50-prozentige Chance, die Erderwärmung auf maximal 1,5 °C zu begrenzen, sofern die globalen Emissionen in diesem Jahrhundert unter 580 Gt bleiben. Um die Chancen auf 66 Prozent zu verbessern, dürften nur mehr 420 Gt emittiert werden. Bleiben die aktuellen Emissionen in etwa in den kommenden Jahren gleich, wird die gefährliche Schwelle also bereits Anfang der 2030er Jahre erreicht sein.