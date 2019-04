Zemans Comics-Schuhe für Van der Bellen

Seinem Ruf als manchmal böswilliger Querdenker mit Sinn für skurrilen Humor wurde Zeman also auch beim Staatsbesuch in Wien gerecht. Gesundheitlich mag der Tscheche sichtlich angeschlagen sein, so musste man für ihn sogar das militärische Protokoll beim Empfang in der Hofburg zurechtstutzen. Was allerdings Pointen und überraschende Themen betraf, ist Zeman wendig wie eh und je. So erzählte er gleich zu Beginn der versammelten Presse, dass van der Bellen ihm endlich das Du-Wort angeboten habe. Außerdem widmete er sich ausgiebig seinem langjährigen Lieblingsprojekt: Dem Schifffahrts-Kanal zwischen Donau, Oder und Nordsee. Ein Projekt, das übrigens schon unter Kaiser Franz Joseph gescheitert war.