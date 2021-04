Zeitplan für Rettungsprogramm in der EU wackelt gefährlich

Wenn in Europa so viel Geld wie noch nie in die Hand genommen wird, um sich gemeinsam zu verschulden, sollte man die Rechnung nicht ohne den Wirt machen: Der Wirt ist in diesem Fall das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Das blockierte nämlich vergangenen Freitag den Weg zum 750 Milliarden Euro schweren EU-Wiederaufbaufonds. Die Richter in Karlsruhe gaben einer Beschwerde einer Gruppe von Personen rund um den früheren AfD-Vorsitzenden Bernd Lucke statt und untersagten Deutschlands Präsidenten Steinmeier, jenes Gesetz zu unterschreiben, mit dem Berlin Grünes Licht geben wollte.