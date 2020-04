EU-Wiederaufbaufonds könnte zu spät kommen

Vor allem aus dem Süden Europas kamen zuletzt Forderungen nach direkten Zuschüssen und eine Finanzierung des Fonds über gemeinsame Schulden, sogenannte Euro-Bonds beziehungsweise Corona-Bonds, oder sehr lang laufende Anleihen. Denn Italien und Spanien, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind, schieben riesige Schuldenberge vor sich her und haben deswegen vergleichsweise wenig Spielraum. Der italienische EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte am Freitag, es müsse Zuschüsse und Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 40 Jahren geben. Das Geld werde schnell benötigt, nicht erst in zwei Jahren, sagte er in einem Radio-Interview.

Soforthilfe ab Juni

EU-Industriekommissar Thierry Breton sagte dem französischen TV-Sender France 2, die europäische Wirtschaft werde dieses Jahr um 7,5 Prozent schrumpfen. Sollte es eine zweite Infektionswelle geben, könne es auch noch schlechter werden.

Als Soforthilfen haben die europäischen Regierungen ein 500 Milliarden Euro schweres Hilfspaket geschnürt - mit Förderkrediten für kleine und mittelständische Unternehmen, Kreditlinien aus dem Rettungsfonds ESM für Regierungen und einem europäischen Kurzarbeitergeld nach deutschem Vorbild.