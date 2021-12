Zehn Jahre Kim Jong-un: Skurrile Verbote und öffentliche Hinrichtungen

Zehn Jahre Kim Jong-un. Und Nordkorea ist isolierter denn je. Gegenüber den Bürgern seines Landes gibt sich Nordkoreas Machthaber gerne leutselig und volksnah, im Westen gilt Kim als eiskalter Despot eines Staates, dessen Kontrolle und Unterdrückung in alle Lebensbereiche der Bürger hineinreichen. Noch stärker als seine Vorgänger betrachtet der jetzige Führer sein Umfeld in erster Linie als Bedrohung, extern wie auch intern.

Leichter Weg zum "obersten Führer des Volkes"

Seit der Staatsgründung 1948 regiert die Kim-Dynastie. Kim Jong-uns Vater, Kim Jong-il, starb am 17. Dezember 2011 infolge eines Herzinfarkts. Kim Jong-un, sein damals zwischen 27 und 30 Jahre alter Sohn – sein Geburtsjahr wurde mehrmals geändert –, war nach dem Besuch einer Schule in der Schweiz erst ein Jahr zuvor als stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Militärkommission in Nordkoreas Führungsriege aufgerückt.