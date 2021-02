Worauf es bei einer guten Impfstrategie ankommt

Nach der verpatzten Impfstoffbeschaffung hat die EU diese Woche nachgelegt, 300 Millionen weitere Dosen bestellt. Zwei Drittel der neuen Tranche sollen noch 2021 geliefert werden. Für die übrigen 100 Millionen Dosen ist offiziell noch kein Zeitraum vereinbart worden. Geht man vom derzeitigen Impftempo einiger Staaten aus, käme die Lieferung auch noch 2022 zur rechten Zeit.

Auch wenn durchaus erwartet werden darf, dass sich das Impftempo beschleunigt. Der Abstand auf die Impf-Modellnationen dieser Welt bleibt derzeit dennoch groß, zählt man Großbritannien nicht zu diesem Kreis. In der Momentaufnahme – der britische Impfplan ist ein anderer – sind erst 0,77 Prozent der britischen Bevölkerung zweimal geimpft. Allerdings haben bereits mehr als 13 Millionen Briten (29,24 Prozent) zumindest eine Impfung erhalten, die zweite soll in den kommenden Wochen in großem Stil folgen.

Israel hingegen ist auf bestem Wege zur Herdenimmunisierung, die die WHO dann erreicht sieht, wenn 70 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft wurden: Mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist durchgeimpft – nach jetzigem Impftempo wären die 70 Prozent bereits im Mai erreicht. Wahrscheinlich sogar früher.

Auch wenn das Land mit Impfgegnern zu kämpfen hat, hat es die perfekten Voraussetzungen: Ein ausgefeiltes Logistiksystem, eine kleine Fläche und eine Bevölkerung, die es gewohnt ist, in Krisenzeiten an einem Strang zu ziehen. Die Beschwerden wegen Datenschutzverletzungen im Zuge der Impfkampagne stehen auf einem anderen Blatt.