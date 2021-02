Mit Pfeil und Bogen gegen alle, die impfen wollen

Präsident Bolsonaro hat die Pandemie immer heruntergespielt und sich geweigert, selbst einen Impfstoff zu nehmen. Schon gar nicht den chinesischen von Sinovac. Er spottete: „Wenn Sie den Impfstoff nehmen und sich in einen Alligator verwandeln, ist das Ihr Problem. Wenn Sie sich in Superman verwandeln und Frauen Bärte wachsen, habe ich nichts damit zu tun.“

Bis in die abgelegensten Dörfer des Landes verbreiteten sich Bolsonaros Sprüche.

Besonders üble Gerüchte verbreiteten sich nach dem Tod des 56-jährigen Stammeshäuptlings Fernando Katukina vom Volk der Nôke Kôi nahe der peruanischen Grenze. Er war am 1. Februar an einem Herzstillstand im Zusammenhang mit Diabetes und Herzinsuffizienz verstorben. In den sozialen Medien und im Radio wurde aber die Nachricht verbreitet, dass der Covid-19-Impfstoff, den er im Jänner erhalten hatte, seinen Tod verursacht habe. Das biomedizinische Zentrum in Butantan, das den Sinovac-Impfstoff herstellt, beteuerte, dass dem nicht so sei. Aber so etwas kommt gegen Gerüchte nicht an.