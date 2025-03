Was der Selenskij-Trump-Eklat für die EU bedeutet

Laut Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer sind die ukrainischen Truppen nach drei Jahren Krieg stark ausgedünnt. Zudem sei die kritische Infrastruktur in der Ukraine nach drei Jahren Krieg zu 80 Prozent zerstört bzw. beschädigt, weshalb sie selbst kaum Waffen produzieren kann: „Wenn Trump die Hilfslieferungen einstellt, wird es knapp. Dann kann es sehr schnell zu einem Dammbruch kommen“, so der Militärexperte am Samstag zu Ö1.

Könnte Europa diese riesigen Lücken füllen?

„Wir hätten das industrielle, ökonomische und rüstungstechnologische Potenzial dafür“, sagt Reisner in Bezug auf Waffenlieferungen. Aber um dieses Potenzial umfänglich zu nützen, müsste man sehr viel Geld investieren.

Ein anderer österreichischer Militärexperte, Gustav Gressel, sagte der Tagesschau, Europa müsse jetzt einen Kassasturz machen: „In vielen Munitionsklassen ist die EU mittlerweile in der Lage, die Amerikaner zu ersetzen, weil wir seit zwei Jahren mehr produzieren.“ In anderen Bereichen habe man das verabsäumt.

Es wäre laut ihm auch gut gewesen, wenn man noch mit Biden Lieferrahmenverträge geschlossen hätte. So etwas könne man auch jetzt noch versuchen. „Sonst müssen wir umschichten“ – etwa in Form von mehr europäischen Kampfflugzeugen, damit die Ukraine wenigstens stärker aus der Luft statt vom Boden aus schießen könnte. Für die Ukraine würde es aber jedenfalls schwieriger.

Wie geht es weiter?

Ob in der EU überhaupt genügend politischer Wille vorhanden wäre, um die US-Waffenlieferungen zu substituieren, darüber beraten die Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfeltreffen am Sonntag in London. Am Donnerstag folgt ein weiteres Treffen in Brüssel. Selenskij traf schon am Samstag in London bei Keir Starmer ein und erhielt eine Zusage: 2,74 Milliarden Euro Kredit für die Stärkung der Verteidigung. Frankreich ist sogar zu Gesprächen über eine atomare Abschreckung für Europa bereit.

Angesichts der teils knappen Budgets in einigen Mitgliedsstaaten sowie erstarkender prorussischer Kräfte in der Union ist man sich uneinig, wo die Grenzen der Unterstützung für die Ukraine liegen sollen. Ungarns Premier Viktor Orbán etwa drohte bereits damit, weitere Hilfen für die Ukraine zu blockieren, und forderte direkte Gespräche mit Russland.

Abzuwarten ist außerdem, wie Selenskij und Trump sich in den nächsten Tagen geben. Der ukrainische Präsident ließ wissen, er werde sich nicht entschuldigen. Er bedankte sich aber bereits im Nachhinein mehrmals bei den USA für ihre Hilfe.