Zerschlagung von USAID: Jetzt ist Europa gefragt

Als wäre dem in der ohnehin angespannten internationalen Lage nicht genug, drohen zusätzlich zu einem humanitären Zusammenbruch in vielen Krisenregionen auch gravierende Einschnitte in der gesamten regelbasierten Weltordnung. Diese ermöglichte in Österreich jahrzehntelange Stabilität und Wohlstand. Doch scheinen immer mehr Länder den Fokus ihres außen- und entwicklungspolitischen Engagements auf kurzfristige, insbesondere wirtschafts- und geopolitische Interessen zu legen. Dabei ignorieren sie die Bedürfnisse und Lebensweisen von Menschen in Ländern des Globalen Südens sowie die Langzeitfolgen des eigenen Handelns.

Die Frage, wer das Vakuum füllt, das USAID hinterlasst, stellt auch die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union auf die Probe. Wird sie sich als Verteidigerin von Menschenrechten und nachhaltiger Entwicklung, von internationalen Abkommen und internationaler Zusammenarbeit behaupten können? Während in Krisengebieten Menschen verzweifelt auf Unterstützung warten, ist Europa die wohl letzte verbliebene Kraft, die internationalen Zusammenhalt gewährleisten kann.