Warum Trump Selenskij so attackiert: Es geht um Dollars, nicht um Frieden

Trump will einen Waffenstillstand in der Ukraine, weil mit einem Ende der Kämpfe für die USA gute Geschäft zu holen wären. Stichwort: Rohstoff-Deal , und auch mit Russland könnten die USA, nach einem Ende der Sanktionen, wieder lukrative Abkommen aushandeln.

Es geht also ganz banal ums Business. Was den US-Präsidenten und dessen Begleitchor so ärgert, ist die Tatsache, dass der ukrainische Präsident Selenskij sich nicht vor dem Herrn im Weißen Haus bäuchlings in den Staub wirft und sich nicht für einen neo-kolonialen Rohstoff-Deal bedanken will.

Der Streit, den der US-Präsident und dessen Vize JD Vance Freitag vor laufenden Kameras vom Zaun brachen, war würdelos, empörend und grausam gegenüber einem Präsidenten und dessen ganzes Volk, die ohnehin schon schwer gedemütigt sind.

Aber wenn wir schon bei den simplen Wahrheiten sind: Die Ukraine hat tatsächlich kaum andere Chancen, aus dem Krieg herauszukommen, als mit Hilfe des für sie äußerst unvorteilhaften Deals mit der USA.