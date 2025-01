Noch vor EU-Entscheidung: Schweden macht Jagd auf Wölfe

Im Norden Europas ist der Winter die Jagdsaison für Wölfe - und die will man in Schweden offensichtlich heuer nicht ungenützt verstreichen lassen. 30 Tiere hat man für heuer zum Abschuss freigegeben, und die sollen voraussichtlich in den kommenden Wochen erlegt werden. Ein nicht ganz legaler Vorgriff auf eine EU-Regelung zum Schutz der Wölfe. Denn die endgültige Entscheidung der EU-Kommission in Brüssel, diesen Schutz der Raubtiere abzuschwächen , ist noch nicht getroffen worden und wird erst für das kommende Frühjahr erwartet.

Schweden jedenfalls verweist darauf, dass der Wolf derzeit in "einem günstigen Erhaltungszustand" sei, die Population also gesund und zumindest stabil. Man nützt also Ausnahmen, die die Jagd trotz des strengen Schutzes möglich machen. Getötet werden Wölfe ja auch in Österreich, am meisten in Kärnten. Dort sind in den vergangenen zwei Jahren 18 Exemplare geschossen worden. Durch ständige Zuwanderung aus den Nachbarländern sei die Population trotzdem stabil, meint die zuständige Landesbehörde.

Der WWF warnt trotzdem davor, auch in Österreich jetzt gleich die Abschüsse von Wölfen zu verstärken. Anders als in Nachbarländern wie Deutschland, oder Tschechien gäbe es in Österreich bestenfalls ein sehr langsames Wachstum. Von dem "günstigen Erhaltungszustand", wie in Schweden für sich beansprucht, sei man in Österreich ohnehin "weit entfernt".