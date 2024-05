Wo sich russische und US-Soldaten einen Stützpunkt teilen

Niger liegt in der afrikanischen Sahelzone, die als das neue globale Epizentrum der Gruppe Islamischer Staat gilt. Im Gegenzug hat sich Niger an Russland gewandt und um Unterstützung bei der Bekämpfung islamistischer Aufständischer im Süden des Landes gebeten.

Die meisten US-Truppen in Niger sollen sich auf einem sehr teuren und neu gebauten Drohnenstützpunkt in der zentralen Stadt Agadez, etwa 750 km (460 Meilen) nordöstlich von Niamey, befinden.

Im Jahr 2022 starben in Mali, Burkina Faso und Niger mindestens 7.899 Menschen infolge islamistischer Anschläge. Mehr als 2,9 Millionen Menschen sind innerhalb der Grenzen auf der Flucht.

Verschiedene rivalisierende Terrorgruppen befinden sich im Krieg gegen die Militärregierungen.

"Fulani-Dschihad"

Allerdings ist der Dschihad in der Sahelzone nichts Neues: Die Volksgruppe der Fulbe, die sich zum Teil als die Nachfahren von Gefährten des Propheten Mohammed sehen. Im 18. und 19. Jahrhundert probten sie den „Fulani-Dschihad“ und errichteten einige Emirate in der Sahelzone. In Mali machen die Fulbe 16, in Niger 7,6 Prozent der Bevölkerung aus.

Seit Montag lässt mit dem Tschad das östliche Nachbarland Nigers wählen – und dort könnte die Stimmung ebenso einen Kipppunkt erreichen: 700.000 Flüchtlinge aus dem Bürgerkrieg im Sudan sollen sich bereits im Land aufhalten. Und die Situation dürfte so oder so eskalieren: Gewinnt die sudanesische Miliz Rapid Support Forces (RSF) den Bürgerkrieg, dürften deren Kämpfer – wie bereits früher – in den Tschad einsickern und weitere Massaker verüben. Verliert sie ihn, dürften zahlreiche flüchtende Kämpfer die Grenze zum Tschad überschreiten. Der Tschad gilt als der letzte „stabile“ Verbündete Frankreichs in der Region.