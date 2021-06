"Wir machen uns gegenüber der Türkei ein bisschen zu klein"

Andererseits will sich die EU-Kommission im Rahmen dieses Deals nicht nur in der Türkei engagieren, sondern auch in Jordanien, Syrien, dem Libanon. Wir sind also bei diesem Thema miteinander sehr verflochten. Das heißt, theoretisch wäre jetzt für die EU mehr Druck möglich. Ich finde, dass wir uns ein bisschen zu klein machen gegenüber den türkischen Partnerinnen und Partnern. Wir könnten eigentlich viel klarere Ansagen machen.

Warum kommen diese Ansagen nicht?

Das Problem dieser Kommission ist, dass sie sich zwar als geostrategisch verkauft, aber keine geostrategische Stimme gegenüber den Mitgliedsstaaten gefunden hat. Das ist natürlich strukturell bedingt, aber ich glaube schon, dass auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen oder ein stärkerer EU-Außenrepräsentant als Borrell hier mehr Initiative hätten zeigen können.

Solch ein Lavieren sehen wir auch in vielen Bereichen der Rechtsstaatlichkeit: Wir haben eine zögerliche Kommission, die eher versucht, auf Kompromissen zu surfen, als diese Kompromisse selber voranzubringen. Das ist eine Führungsschwäche.

Europas Außenpolitik mutet wie ein Flickwerk an, hier wird repariert, dort wird nachgebessert, aber man vermisst eine Strategie.

Das liegt daran, dass die EU als außenpolitische Akteurin weder einheitlich agiert noch effizient ist. Wir stehen zunehmend an einem Punkt, wo Europa sich entscheiden muss:

Entweder gehen wir in Richtung Konsolidierung und stärken unsere außenpolitische Handlungsfähigkeit, indem die Entscheidungsprozesse vereinfacht werden und wir gemeinsam im Geostrategischen denken.

Oder die gemeinsame Außenpolitik wird irgendwann zerfallen, weil diesen Zustand der Unentschlossenheit und Unfähigkeit können wir uns als EU auf Dauer nicht leisten.