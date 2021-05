Schärfere Töne hat man aus der sonst so vorsichtig formulierenden EU-Kommission in Brüssel schon lange nicht mehr gehört: „In verschiedenen Teilen Europas gibt es immer noch romantische Vorstellungen über unser Verhältnis zu Russland“, sagte EU-Vizekommissionschefin Vera Jourova in einem Interview mit dem Online-Portal Politico. Dabei sei doch klar , „dass Wladimir Putins Russland kein normaler internationaler Partner ist“.