„Wir haben maximal 72 Stunden Zeit“: Verzweifelte Suche nach U-Boot vor Bali

Die Zeit läuft, und sie läuft gegen die 53 Seeleute an Bord der „KRI Nanggala-402“. Das vermisste indonesische Militär-U-Boot liegt vermutlich 600 bis 700 Meter unter Wasser, also an einem besonders tiefen Meeresabschnitt, wie die Marine am Donnerstag mitteilte. Gebaut ist das Boot, um bis zu einer Maximaltiefe von 250 bis 500 Metern zu tauchen. Jenseits davon ist es, laut Angaben von Experten der Marine, gefährlich.

Ölspuren an der Wasseroberfläche

Der Treibstofftank des vor 40 Jahren in Deutschland gebauten „KRI Nanggala-402“ könnte durch Wasserdruck beschädigt worden sein. Ölspuren an der Wasseroberfläche deuten darauf hin. Sie wurden am Mittwoch an jener Stelle entdeckt an der es in den Morgenstunden des Tages zuletzt Kontakt mit dem U-Boot gab. Der war während einer Angriffsübung mit einem Torpedo auf einmal abgebrochen. Das Boot war zuvor in seinem Heimathafen Surabaya auf der Insel Java in See gestochen und befand sich zu dem Zeitpunkt etwa 95 Kilometer nördlich von Bali. Das knapp 60 Meter lange Boot war Ende der 70er Jahre von dem Unternehmen Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel gebaut worden.