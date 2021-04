Rekordwachstum: Die Welt kauft groß in China ein

Neben neuen Autobahnen oder Bahnverbindungen ist aktuell das größte Wasserkraftwerk der Welt am Oberlauf des Brahmaputra in Tibet in Planung. Es soll drei Mal so groß werden wie der seinerzeit so umstrittene Drei-Schluchten-Damm am Jangtsekiang. Das Projekt dürfte noch für gehörige politische wie gesellschaftliche Spannungen sorgen.

Dessen ungeachtet ist in den Millionenmetropolen mittlerweile auch der Konsum wieder angesprungen. Lange Zeit hat es so ausgesehen, als ob sich die chinesischen Haushalte noch länger zurück halten werden – angesichts einer vergleichsweise schwachen sozialen Absicherung, neuer, lokaler Lockdowns und dem Reiseverbot für Millionen rund um das Neujahrsfest im Februar. Doch jetzt scheint die Kauflaune zurück zu sein. Im März stiegen die Einzelhandelsumsätze um 34,2 Prozent.