"Wind of Change" und "My Way": Die Hitparade der scheidenden Kanzler

7. "My Way" (Frank Sinatra)

Kitschig: "And now the end is near..." – "Jetzt wo das Ende naht..." Mit diesen Worten ließ sich Merkels Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) verabschieden. Seine Frau Doris wählte für ihn die Lieder aus, eigentlich sollten sie eine Überraschung für Schröder werden, doch dann sickerte die Auswahl schon vorher durch.

6. "Wind of Change" (Scorpions)

Etwas zu schnulzig war die Liederwahl von Ursula Von der Leyen: Ja, auch die Präsidentin der Europäischen Kommission kam in den Genuss eines Zapfenstreichs. Sie war 2013 bis 2019 Verteidigungsministerin Deutschlands. Weitere Wunschhits waren die von Mozart vertonte mittelalterliche Hymne "Ave Verum" und – wenig überraschend – die Europahymne "Ode an die Freude" aus der neunten Sinfonie Ludwig van Beethovens. Die Scorpions kommen übrigens wie Von der Leyen selbst aus Niedersachsen.