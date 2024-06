"Wir sind fertig": Wilders' Wunschregierung steht

In den Niederlanden steht die von der rechtspopulistischen Partei für die Freiheit (PVV) angeführte Regierung. "Wir sind fertig", sagte PVV-Chef Geert Wilders am Dienstag nach Beratungen mit den Vorsitzenden der drei anderen Koalitionsparteien in Den Haag. Sie hatten sich vor vier Wochen auf ein Koalitionsabkommen verständigt. In nun abgeschlossenen Gesprächen war die genaue Zusammensetzung der Regierung zu klären. Wahlsieger Wilders hatte auf den Premiersposten verzichtet.