Wien-Ankara: Neuer Krieg der Worte

Zwischen der Türkei und Österreich ist wieder ein heftiger Schlagabtausch entbrannt. Der Grund: Im Land am Bosporus finden am 24. Juni vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Da bei solchen Anlässen türkische Politiker vor allem der regierenden AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan gerne ausschwärmen, um bei wahlberechtigten Auslandstürken auf Stimmenfang zu gehen, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz sofort klargestellt: Nicht bei uns. Die Replik Erdoğans erfolgte am Wochenende, und sie hatte es in sich.