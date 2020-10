„Wieder Trump? Dann wird alles noch schlimmer“

Ob zum Guten oder zum noch Schlechteren: Das Ergebnis der US-Wahlen wird die derzeit – unterkühlten – Beziehungen zwischen EU und USA verändern, sagt Anthony Gardner, früherer US-Botschafter für die EU.

KURIER: Können die Beziehungen überhaupt noch schlechter werden, wenn Präsident Trump wieder gewählt werden sollte?

Anthony Gardner: Warum sollte sich Trump besser benehmen, wenn er keine Wiederwahl mehr fürchten muss und fast keine Grenzen bei seiner Außenpolitik hat? Das wird er eben nicht! Weil seine Sanktionspolitik gegenüber China gescheitert ist, wird er sich mehr gegen Europa wenden. Er wird sagen: Oh, wir haben ein Handelsdefizit gegenüber Europa. Das muss weg! Er wird Europa noch mehr Sanktionen androhen, und er wird sich ganz besonders gegen Deutschland richten. Es würde also alles noch schlimmer werden.

Ist Trumps Kurs anti-europäisch oder ist er einfach „America first“?

Wohl beides. Das Problem mit Trump ist, dass er keine Ahnung hat, was die EU ist und was sie tut. Er sagt: Die EU ist schlimmer als China, nur kleiner. Er sieht sie als eine Art deutsche Erfindung, zum Zweck, die USA beim Handel zu übertrumpfen. So absurd das anmutet, zeigt es doch, wie seine Administration die EU sieht.