Wieder Stierkampf auf Mallorca: „Keine Kultur, sondern Tortur“

Corridas haben in Spanien, Portugal, Südfrankreich und in historisch mit Spanien verbundenen Regionen seit Jahrhunderten Tradition. Ihre Ursprünge liegen vermutlich in antiken Stierkulten und sind nicht gänzlich geklärt. Für die stark ritualisierten Kämpfe werden Stiere in speziellen Zuchtbetrieben aufgezogen.

Auf Mallorca gab es bis vor einigen Jahren nicht nur in Palma Stierkämpfe, sondern auch in Inca, Alcudia und Muro. Im pittoresken Bergdorf Fornalutx findet einmal im Jahr das Fest „Correbou“ statt, bei dem ein Stier durch die engen Gassen getrieben wird. Vor der Verschärfung der Tierschutzgesetze 2017 wurden die Stiere getötet und das Fleisch an die Einwohner von Fornalutx verteilt. Nun dürfen die Tiere nach der Hatz wieder auf die Weide.