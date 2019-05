Wie Trump alle Angriffe abblockt

Die Demokraten gehen davon aus, dass in den Unterlagen unter anderem dokumentiert ist, wie der Immobilien-Milliardär an Geld russischer Investoren gekommen ist. Und wie er sich gegenüber dem Fiskus „arm gerechnet“ hat. Aktueller Hintergrund: Laut New York Times hat Trump von Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre mit seinen Unternehmen (Casinos etc.) weit über eine Milliarde Dollar Verlust gemacht und in dieser Zeit so gut wie keine Einkommensteuer gezahlt. Ein Trump-Anwalt bezeichnete die Angaben der Zeitung als „höchst ungenau“. Trump ist der erste Präsident seit Richard Nixon, der seine Steuererklärungen unter Verschluss hält.

In allen Blockade-Fällen können die Demokraten am Ende nur die Gerichte anrufen. Diese Streitigkeiten dürften sich bis über die nächste Wahl hinziehen. In einem Amtsenthebungsverfahren sind die Durchgriffsrechte des Parlaments nach Angaben von Verfassungsrechtlern „deutlich stärker“. Bleibt Trump bei seiner Njet-Strategie, kommentieren US-Medien, bleibe den Demokraten kaum eine andere Wahl als „ Impeachment“.