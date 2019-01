Ermittlungen gegen Donald Trump: Die Einschläge kommen näher

Dass man Mueller bisher nichts anhaben konnte, liegt an einer Biografie, die den Vater zweier erwachsener Töchter auf das Stahlbad vorbereitet hat, das Trump und seine Prätorianer in Politik und Medien täglich veranstalten. Als junger Offizier rettete er 1968 im Vietnam-Krieg als Platoon-Führer einen Kameraden aus feindlichem Feuer. Bei dem Einsatz, der ihm einen Tapferkeitsorden einbrachte, durchschlug eine Kugel seinen Oberschenkel.

Aufsehenerregende Prozesse

Für seinen aktuellen Auftrag bringt Mueller, der zeitlebens Republikaner war, aber auch von den Demokraten als „uneingeschränkt professionell“ geschätzt wird, mehr Finesse, Akribie und Befugnisse mit, als Donald Trump lieb sein kann. Robert Mueller erwarb seinen Jura-Abschluss an der Universität von Virginia, trat danach in diverse Anwaltskanzleien ein, bevor er in den Staatsdienst ging und Bundesanwalt wurde. An prominenter Stelle wirkte er im Gerichtsverfahren gegen Panamas Diktator Manuel Noriega mit, der im Hauptberuf Drogenhändler war. Auch den New Yorker Mafia-Paten John Gotti half er hinter Gitter zu bringen.

Unter Muellers Federführung wurde der Anschlag auf ein US-Passagier-Flugzeug untersucht, das 1988 über der schottischen Kleinstadt Lockerbie abstürzte. Seine größte Herausforderung kam im Herbst 2001. Als Bin Ladens Todespiloten in die Türme des World Trade Centers in New York flogen, war Mueller gerade eine Woche im Amt – als Chef der Bundespolizei FBI. Erst 2013 wurde der später von Trump unter dubiosen Umständen gefeuerte James Comey sein Nachfolger.