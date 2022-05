Wie sich US-Frauen für drohendes Ende des Abtreibungsrechts wappnen

Um bei einer Aufhebung von „Roe vs. Wade“ gar nicht erst in eine Lage zu kommen, die eine juristische Verfolgung nach sich ziehen könnte, werden Frauen in vielen Regionen der USA gezwungen sein, zu selbst hergestellten Mitteln zu greifen oder sie mithilfe von Aktivisten im Ausland zu besorgen. Die Gruppe Aid Access etwa hat ein Netzwerk an Ärzten auch in Europa, das Frauen in Ländern mit Abtreibungsverboten Rezepte ausstellt, die teils über indische Apotheken zugestellt werden. Was lange dauern kann.

Teure Reise ins Ausland

Frauen, für die nur eine chirurgische Abtreibung infrage kommt, müssten bei einem Verbot in ihrem US-Heimatstaat in einen liberaleren Bundesstaat ausweichen, beispielsweise nach Kalifornien. Oder ins Ausland: Sowohl Kanada als auch Mexiko haben zugesichert, Frauen nicht abzuweisen und entweder kostenlos oder um wenige hundert Dollar zu behandeln.