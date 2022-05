Neues US-Abtreibungsgesetz stellt alles Bisherige in den Schatten

Empörte Demokraten in Amerika sprechen von einem „Überbietungswettbewerb“ gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen: Der republikanisch regierte Süd-Bundesstaat Oklahoma schickt sich gerade an, das landesweit mit Abstand schärfste Gesetz gegen Schwangerschaftsabbrüche in die Tat umzusetzen. Unterschreibt Gouverneur Kevin Stift wie erwartet das am Donnerstag im Landesparlament mit überwältigender Mehrheit verabschiedete Papier, sind in Oklahoma Abtreibungen ab sofort in der Regel schon ab dem Zeitpunkt der Befruchtung („sperm meets egg“) verboten. Ausnahmen soll es nur in – vorher polizeilich angezeigten – Fällen von Inzest oder Vergewaltigung geben. Oder wenn das Leben der Frau in existenzieller Gefahr ist.