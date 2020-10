Wie sich die EU doch noch zu Weißrussland-Sanktionen durchrang

Weiter reichte der Minimalkompromiss nicht, auf den sich die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel geeinigt haben. Im Dezember will der Gipfel noch einmal beraten: Hat sich die Türkei dann nicht weitgehend aus den – aus der Sicht der EU – illegalen Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer zurückgezogen, könnten tatsächlich Sanktionen folgen.

Mit diesem Angebot späterer, möglicher Strafmaßnahmen gegen Ankara lockten die Gipfelteilnehmer Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis. Dieser zeigte sich zufrieden und gab im Gegenzug sein Veto gegen Weißrussland-Sanktionen auf.

Endlich einstimmig konnte der EU-Gipfel schließlich in der Nacht auf Freitag ein wenig weltpolitische Handlungsfähigkeit zeigen: Grünes Licht für Strafmaßnahmen gegen das autokratische Regime in Minsk. 40 Personen und Regierungsvertreter im engsten Umfeld von Präsident Alexander Lukaschenko werden mit Einreisesperren in die EU belegt, ihre Konten eingefroren. Der Name Lukaschenkos steht nicht auf der Liste. Denn dies, so meinte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, würde den Diktator nur darin bestärken, keine Gespräche mit der Opposition in Weißrussland zu beginnen.