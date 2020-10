EU-Gipfel: Viele Krisen, kaum Klartext

Und so stand beim Gipfel auch ein anderes, drohendes Veto im Raum: Ungarn und Polen drohen eine Blockade an, die in letzter Konsequenz den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds für Europa scheitern lassen könnte. Die beiden Staaten wehren sich vehement gegen einen geplanten Rechtsstaatsmechanismus. Dieser würde die Ausschüttung von EU-Geldern stoppen, sobald Verstöße der Rechtsstaatlichkeit die finanziellen Interessen der EU schädigen.

Noch sei der Streit um die Rechtsstaatlichkeit in der EU nicht in der entscheidenden Phase, glaubt Lehne. Und er werde auch nicht diesen Sondergipfel sprengen – zumal er gar nicht auf der offiziellen Themenliste des Treffens steht. Und so erwartet der erfahrene EU-Experte halb skeptisch, halb pragmatisch: „Im Streit um die Rechtsstaatlichkeit wird es letztlich eine Lösung geben, aber vielleicht eine schlechte.“