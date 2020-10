Die EU in der Zwergenrolle

Seit fast vier Wochen sitzen Maria Kolesnikova und viele andere Weißrussen, die gegen die getürkten Wahlen demonstriert haben, im Gefängnis. Und seit fast vier Wochen hat es die EU nicht geschafft, sich auf Sanktionen gegen Weißrusslands (Belarus) autoritäres Regime zu einigen. Das ist mehr als eine Blamage, sondern eine systemische Schwäche einer Union, die nicht und nicht aus ihrer außenpolitischen Zwergenrolle herausfindet. Dabei wäre die Liste der Strafmaßnahmen fertig und könnte beim EU-Gipfel verabschiedet werden – wäre da nicht... Zypern.

Das kleine EU-Land schwingt die riesengroße Vetokeule. Ohne ein einheitliches Ja der 27 EU-Staaten zu Sanktionen gegen die Türkei verweigert Zypern seine – notwendige – Zustimmung zu Weißrussland-Sanktionen. Damit führt Nikosia einmal mehr ad absurdum, was sich die EU so gerne auf die Fahnen schreiben würde: ein globaler Player und „strategisch autonom“ zu sein; sich zwischen USA und China nicht aufreiben zu lassen; in seiner Wirtschaft und seiner Verteidigung weniger von außen dominiert zu werden. Ein hehres Ziel, das man in der momentanen Verfassung der EU bestenfalls im Reich der Wunschträume verorten kann.