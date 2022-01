Wie sich China vor der Omikron-Welle abschotten will

China sei eine „uneinnehmbare Festung“ für das Virus, wurde in Staatsmedien immer und immer wieder kommentiert. Das Virus aus Wuhan sei ja eigentlich erst aus dem Ausland eingeschleppt worden, so lautete die Propaganda. In dem Riesenland mit 1,4 Milliarden Einwohnern verfolgte man eine Null-Covid-Strategie.

Mit hyperstrengen Lockdowns wie seit Dezember in Xi'an mit 13 Millionen Einwohnern, konnte China zumindest die Delta-Variante in Schach halten.