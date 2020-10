Wie Salvini den Prozess gegen ihn zur Migrationsshow umfunktioniert

Der italienische Rechtsausleger Matteo Salvini, um den es in der Corona-Krise eher still geworden ist und der bei den Regionalwahlen auch nicht den erhofften Durchmarsch geschafft hat, mobilisiert jetzt auf Sizilien. In der Hauptstadt Catania, wo er am Samstag wegen der Festsetzung eines Migranten-Schiffes im Juli 2016 vor Gericht steht (Salvini war damals Innenminister), versammelte er schon am Donnerstag seine Fans. Sie sollen drei Tage lang Stimmung machen.

"Habe die Grenzen der EU verteidigt"

Der Lega-Boss selbst will aus der Gerichtsverhandlung eine Show machen, um die Debatte über die in den letzten Monaten stark zugenommenen Migrationsbewegungen in Richtung Italien anzufachen. „Für mich wird Catania am Samstag die europäische Hauptstadt der Freiheit sein: der Meinungs- und Redefreiheit. Ich habe lediglich meine Pflicht als italienischer Bürger und Innenminister erfüllt, der die Außengrenzen der EU verteidigt“, sagte Salvini. Obwohl ihm eine Strafe von bis zu 15 Jahren Haft droht, sei er unbesorgt. „Mir droht eine lange Haft, weil ich die Italiener und die Grenzen meines Landes verteidigt habe. Ich habe aber keinerlei Verbrechen begangen und stets im Interesse des Volks gehandelt. Ich hege volles Vertrauen in die Justiz“, sagte Salvini.