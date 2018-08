Wie realistisch ist ein "Impeachment" gegen Trump?

"Die Schlinge um Donald Trumps Hals wird enger" - das ist der Tenor der meisten US-amerikanischen und internationalen Medien nach dem Urteil gegen Trumps Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort und der Aussage von Anwalt Michael Cohen. (Hier lesen Sie alles, was Sie über Cohen und Manafort wissen müssen.) Dass die aktuellen Entwicklungen den Präsidenten tatsächlich zu Fall bringen könnten, glauben in Washington aber die wenigsten. Dennoch geistert in den Medien erneut das "I-Wort" herum. Was ist ein Impeachment-Verfahren, wann kann es angewendet werden und wie realistisch ist der Sturz des US-Präsidenten Donald Trump?