Warum Peking die DNA von 700 Millionen männlichen Chinesen sammelt

Nicht wirklich freiwillig

Menschenrechtsgruppen warnen davor, dass die DNA-Datenbank die Polizei dazu verleiten könnte, die Angehörigen von Dissidenten oder Aktivisten zu bestrafen, so die New York Times. Zwar gibt die Polizei an, die Abgabe der Blutprobe sei „freiwillig“, jedoch weisen Menschenrechtler darauf hin, dass es in einem autoritären Staat keine solche „Freiwilligkeit“ geben könne. An der Kampagne sind sogar Schulen beteiligt, wo Kindern Blut abgenommen wird.

Laut staatlichen Medien verfügt China bereits über genetisches Material von insgesamt 80 Millionen Menschen. Frühere Bemühungen zur DNA-Sammlung richteten sich gegen kriminelle Verdächtige oder Gruppen, die sie als potenziell destabilisierend betrachteten. Die Polizei hat auch DNA von ethnischen Minderheiten wie den Uiguren gesammelt, um die Kontrolle über sie zu verschärfen.