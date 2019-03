Wie China seine Bürger überwacht und beurteilt

Ab 2020 soll sich das 1,3 Milliardenvolk flächendeckend über eine Smartphone-App den eigenen Punktestand abrufen können. Derzeit gibt es nur Modellregionen wie Schanghai mit 26 Millionen Einwohnern. In einem Jahr muss jeder Chinese seinen Sozialkredit-Punktestand regelmäßig vorweisen können, etwa beim Ticketkauf oder beim Kredit-Beantragen auf der Bank.

Wenn ein Nutzer mindestens 1300 Punkte hat, erhält er wie bei einer Ratingagentur die Bestnote AAA. Neben den Behörden erhalten auch Banken und Arbeitgeber, Vermieter, Einkaufsplattformen, Reiseveranstalter und Fluggesellschaften Einsicht in die Bewertung.

Mustergültige Bürger erhalten zur Belohnung vergünstigte Kredite oder eine bessere Krankenversicherung. Auch bei der Vergabe von Studienplätzen soll sich eine hohe Punktezahl der Eltern positiv für die Kinder auswirken. Wer dagegen unter einen Wert von 600 Punkten fällt, landet in der schlechtesten Kategorie D.

2018 verweigerte Chinas Staats- und Parteiführung in rund 17,5 Millionen Fällen Menschen das Reisen mit dem Flugzeug. Fast 5,5 Millionen Mal durften Reisende keine Schnellzug-Tickets kaufen. Das steht in einem Report des zuständigen Sozialkredit-Informationszentrums, der jetzt veröffentlicht wurde. Diese de-facto-Beschränkungen der Bewegungsfreiheit sollen abschrecken und die Menschen in China zu besserem Verhalten erziehen. Entsprechend berichteten die staatlichen Medien stolz und sehr positiv über die Zahlen. Man habe „große Fortschritte“ beim Aufbau des Sozialkredit-Systems gemacht, schrieb etwa Global Times. Die Strafmaßnahmen wirkten sich bereits auf, so wörtlich, „unehrliche Subjekte“ in China aus.

Denn die Menschen mit wenigen Punkten werden sozial geächtet, wer sich mit solchen Menschen zeigt, dem droht ebenfalls Punkteabzug. Nichts geht mehr ohne gute Bewertung, vom Einchecken im Hotel bis zum Schulbesuch der Kinder oder der Beförderung im Job.