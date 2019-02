Wie Österreich mit heimischen IS-Kämpfern umgeht

Gibt es namentlich bekannte Fälle?

Es gibt eine junge Österreicherin, die den Behörden namentlich bekannt ist, auch weil sich deren Eltern an die Behörden mit der Bitte gewandt haben, sie zurückzuholen. Sie sitzt mit ihrem zwei-jährigen Kind in einem Gefangenenlager der kurdischen YPG-Miliz und will zurück. Die Behörden sind mit den Eltern in Kontakt und prüfen Optionen für eine Rückholung. In den Medien wurde darüberhinaus mehrmals vom Tod anderer junger Frauen aus Österreich, die sich dem IS angeschlossen haben sollen, berichtet. Bestätigen ließ sich Derartiges aber bisher nicht.